Тюменцам советуют покупать детям лыжи без палок

Даже самые маленькие дети могут научиться кататься на лыжах, но при их выборе нужно учесть несколько нюансов. Для малышей до трех лет лыжи лучше покупать без палок, ведь главная задача в этом возрасте – приобретение равновесия и освоение принципов скольжения.

Кроме того, лыжи для такого маленького ребенка должны быть короткими и широкими, желательно – с закругленными концами.

При обретении уверенности можно перейти на равные по длине росту ребёнка деревянные или пластиковые лыжи. Пластик является более универсальным материалом, так как подходит одинаково для влажного и сухого снега.

В раннем возрасте приобретение специальных ботинок вряд ли является целесообразным. Размер ноги ребенка быстро меняется. К тому же из первых лыж он успеет вырасти за один-два сезона. Поэтому лучшим вариантом считаются металлические крепления с резиновыми ремнями.

Если к четырем годам ребенок уже научился кататься на лыжах, то имеет смысл приобрести более спортивный вариант. Выбираются более узкие (шириной в 5 см) и длинные лыжи. Длина лыж рассчитывается по формуле: рост + 15 см, пишет "Мегaтюмень".