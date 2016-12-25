Тюменские врачи ориентируются на научные исследования о головном мозге

В нейрохирургическом отделении Тюменской областной клинической больницы №2 внедрили новую методику нейрофизического контроля — операции на головном мозге при полном сознании. Использование подобных технологий стало возможным благодаря пристальному изучению последних научных исследований в этой сфере.

Так, тюменские специалисты познакомились с работами академика РАН, заведующего отделением анестезиологии и реаниматологии Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе Владимира Зельмана, который недавно выступил на конференции "Университетская клиника". Ученый говорил о "самозащите" клеток мозга, о его развитии во внутриутробный период, особое внимание уделил вопросам старения мозга.

"Уже практически создан проект Conectoma, представляющий четырехмерную карту 100 миллиардов нейронов и 100 триллионов синапсов, которые создают всю архитектонику мозга. В будущем будет создана карточка человека, где будут написаны возможности чем-либо заболеть, - отметил академик.

Также Владимир Зельман предположил, что в будущем интернет заменит мозговая сеть, по которой можно будет транслировать от мозга к мозгу чувства и мысли. Считается, что это перевернет системы образования и индустрии развлечений, уйдут барьеры между людьми, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области