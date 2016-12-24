С начала года в Ишиме родилось более 1,1 тысячи детей

В Ишиме с начала 2016 года 1 тыс. 156 новорожденных – на 119 малышей меньше, чем в прошлом году, пишет "Тюмeнская линия".

Мальчиков родилось на 6 больше, чем девочек. Из них 11 двойняшек. Самыми популярными именами остаются Артем, Александр, Егор, Матвей. Девочек чаще называют Дарьями, Екатеринами, Полинами и Анютами. Редкие имена в 2016 году: Эльдар, Эдуард, Элиша, Эмма, Элиана и Эвелина.

В 292 семьях Ишима появились второй и последующий малыши. В тринадцати из этих семей воспитываются шесть и более детей.

Также в Ишиме сыграли 603 свадьбы – на 84 меньше, чем годом ранее. Расторгли браки 412 пар, в 2015 году их было 457.