Кадровый центр "Работа России" помогает бывшим осужденным с трудоустройством

Ежегодно в Тюменской области создается около 60 вакансий для граждан, освободившихся из мест лишения свободы. Подбор подходящих вариантов ведется с учетом множества факторов, включая профессиональную подготовку, состояние здоровья, доступность рабочего места и требования работодателя к исполнению профессиональных обязанностей.

Для успешной адаптации на новом рабочем месте за каждым вновь принятым сотрудником закрепляется наставник, который оказывает помощь в получении необходимых профессиональных навыков.

Государство активно поддерживает работодателей, участвующих в этой программе. За счет средств областного бюджета выделяются субсидии на создание временных рабочих мест.

В Викуловском районе специалисты Кадрового центра "Работа России" помогли гражданину найти подходящую работу в компании "Колос". Компании был необходим рабочий по благоустройству территории. Благодаря субсидии работодатель смог обеспечить мужчину необходимым комплектом рабочей одежды, мелким инвентарем и интегрировать в коллектив.

За мужчиной был закреплен наставник, который помог ему адаптироваться. За короткий промежуток времени мужчина успел зарекомендовать себя как ответственный работник, и работодатель планирует перевести его на постоянное место работы.

В 2024 году благодаря этой программе трудоустроено 45 человек. За консультацией можно обратиться в отделение Центра занятости населения по месту жительства.