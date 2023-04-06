Студенты ТюмГУ представили перспективные проекты для нефтегазовых компаний

Автор фото: Андрей Рядькин

Магистранты Передовой инженерной школы ТюмГУ защитили индивидуальные проекты по программе "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа", которая реализуется совместно с компанией "Газпром нефть".

Работы выпускников были посвящены реальным отраслевым кейсам. Так, один из студентов исследовал вопрос повышения ценности добываемого газа и организации газохимического комплекса на Ямале. Он предполагает создание продуктов с высокой добавленной стоимостью, что актуально для работающих на полуострове предприятий. Кейс другого выпускника посвящен микробиологическому синтезу белка, который получают из газа и используют в составе кормов для сельхозживотных.

"Индивидуальный проект по сути является технологическим проектом, направленным на развитие новых подходов и технологий на производстве. Это позволяет компаниям нефтегазовой отрасли получить свежий взгляд на решение актуальных вызовов. Из четырех потоков 80% выпускников магистерской программы трудоустроены в периметр компании “Газпром нефть”", – рассказал директор магистратуры Передовой инженерной школы Евгений Торопов.

Программу "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа" "Газпром нефть" реализует уже несколько лет. ТюмГУ входит в "Лигу вузов" – систему сотрудничества компании с высшими учебными заведениями. Сотрудники проводят для студентов лекции, занятия, курируют стажировки и участвуют в оценке проектов. Лучшие выпускники магистратуры ежегодно получают работу в компании.

"Мы довольны результатом работы в этом году. Ребята мотивированы, они делают успехи в обучении, проявляют лидерские качества, готовы развиваться. Я рад быть причастным к этому процессу. Передовая школа ТюмГУ кратно выросла, расширила перечень специальностей, которым обучаются студенты. А значит все больше ребят получат актуальное образование и будут востребованы на рынке труда, в том числе на предприятиях “Газпром нефти”", – отметил заместитель исполнительного директора по ранней проектной проработке Блока газовых проектов "Газпромнефть-Развития" Кирилл Колонских.