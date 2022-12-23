"Работа России" в Тюмени помогает переселенцам трудоустроиться

Переселенка с Украины Юлия Савченко в Тюмени нашла работу по профессии благодаря кадровому центру "Работа России".
По образованию Савченко бухгалтер, но работала администратором в салоне красоты. Чтобы работать по специальности, прошла бесплатный курс повышения квалификации по направлению от центра занятости и после этого трудоустроилась.
"Сейчас я работаю как бухгалтер и товаровед. Мне пока сложно: сфера незнакомая, да и в одну секунду нужно делать пять дел. Но обучение мне помогло. Оно заставило мой мозг работать – сконцентрироваться и изучить новую программу. Благодарю сотрудницу центра Эльвиру – она очень хотела помочь, поэтому все получилось", – рассказала Юлия.
В Тюмени у Савченко родственники, которые в первое время оказали ей необходимую поддержку, переезжать куда-то не планирует: "В Тюмени перспективно. Город достаточно экономически развит, в нем хорошие дороги, чисто, ощущается масштаб. И дышится легко".
История Юлии не исключение, а правило. отмечают в ЦЗН, Помощь с поиском работы может получить каждый в кадровом центре "Работа России". Консультации поводят в отделении центра по месту проживания.
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