"Работа России" в Тюмени помогает переселенцам трудоустроиться

Переселенка с Украины Юлия Савченко в Тюмени нашла работу по профессии благодаря кадровому центру "Работа России".

По образованию Савченко бухгалтер, но работала администратором в салоне красоты. Чтобы работать по специальности, прошла бесплатный курс повышения квалификации по направлению от центра занятости и после этого трудоустроилась.

"Сейчас я работаю как бухгалтер и товаровед. Мне пока сложно: сфера незнакомая, да и в одну секунду нужно делать пять дел. Но обучение мне помогло. Оно заставило мой мозг работать – сконцентрироваться и изучить новую программу. Благодарю сотрудницу центра Эльвиру – она очень хотела помочь, поэтому все получилось", – рассказала Юлия.

В Тюмени у Савченко родственники, которые в первое время оказали ей необходимую поддержку, переезжать куда-то не планирует: "В Тюмени перспективно. Город достаточно экономически развит, в нем хорошие дороги, чисто, ощущается масштаб. И дышится легко".

История Юлии не исключение, а правило. отмечают в ЦЗН, Помощь с поиском работы может получить каждый в кадровом центре "Работа России". Консультации поводят в отделении центра по месту проживания.