В Волновахе открыт один из корпусов разрушенной железнодорожной больницы

В Волновахе полностью восстановлено одного из семи корпусов железнодорожной больницы. Теперь врачи работают не во дворе в палатках, а в здании с новыми фасадами, оборудованном всей необходимой современной медицинской техникой и мебелью.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ямала, в учреждении полностью заменили внутренние и наружные инженерные системы – отопления, водопровода, канализации, пожарного водоснабжения, электрической и слаботочных сетей, вентиляции. Обновлены и фасады, окна, двери, внутренняя отделка. На территории продолжается благоустройство и полное восстановление остальных шести корпусов больницы. Работы идут с опережением графика, выполняются поэтапно, все объекты будут сданы полностью "под ключ", готовые к отопительному сезону.

Напомним, что в результате боев в городе Волноваха была уничтожена большая часть инфраструктуры и социальных объектов. Два объекта Ямал уже полностью восстановил и открыл – это школа и здание общежития.

Высокий темп и качество строительных работ, которые проводит в Волновахском районе Ямало-Ненецкий автономный округ, отмечены на федеральном уровне. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с участием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова отметил: "К вашему округу нет вопросов – молодцы, хорошо работаете. Просьба – посмотреть дополнительный объем, который можете взять для работы. В первую очередь – это жилые дома. Проработайте этот вопрос с профильным министерством".

Двухстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи с администрацией Волновахского района ДНР глава Ямала подписал в июне.