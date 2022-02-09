Тюменские таможенники изъяли на границе 60 тонн сливочного масла

Три груженные фуры остановили пограничники вблизи российско-казахстанской границы. В ходе досмотра грузовых отсеков двух транспортных средств таможенники обнаружили более 3000 коробок крестьянского сладко-сливочного масла с нарушением маркировки Data Matrix - кодов. Груз массой нетто 59 994 килограммов оказался не введенным в оборот на территории России и, соответственно, запрещенным к перемещению и продаже.

Согласно товаросопроводительным документам странами отправления товара являются Казахстан и Кыргызстан. Пищевой продукт из сливок ждали покупатели в Рязанской, Воронежской и Новосибирской областях. Информация о возможном нарушении норм законодательства поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Сотрудники Роспотребнадзора возбудили административные дела по статье 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2022 году это первая партия молочной продукции c нарушением норм маркировки, выявленная Тюменской таможней.