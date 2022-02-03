В 2021 жители УрФО взяли ипотечных кредитов на 547 млрд рублей

В 2021 году в регионах Уральского федерального округа оформлено около 216 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 547 млрд рублей. Это больше чем в 2020 году на 9% по количеству и на 25% по объему. При этом в декабре зафиксирован максимальный месячный объем выдач за всю историю ипотеки в округе – более 60 млрд рублей (на 27% больше, чем в ноябре).

Рекордная востребованность ипотеки объясняется относительно низкими кредитными ставками, минимальная из которых была в июне 2021 года – 7,1%, отмечают в отделении по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин:

В течение первой половины 2021 года на рынке ипотеки УрФО наблюдался динамичный рост, который замедлился в июле в связи с завершением льготной программы кредитования под 6,5% годовых. Ближе к концу года рост ускорился, и в декабре были зафиксированы исторические рекорды по количеству и объему ипотечных кредитов в регионе. С одной стороны, заемщики воспользовались новой, более адресной, льготной программой. С другой, жители региона в конце года стремились взять ипотеку по низким ставкам, ожидая их роста в дальнейшем.

Общий портфель ипотечных кредитов жителей УрФО вырос по сравнению с 2020 годом на 20% и на 1 января 2022 года составил 1,2 трлн рублей. Это почти половина от общей задолженности по всем кредитам физических лиц в регионе. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке продолжает оставаться низкой – менее 0,5%.