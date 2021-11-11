Аэропорт Тобольска в 2022 году будет принимать рейсы из десяти городов России

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых в 2022 году маршрутов по России, в него вошли и несколько новых рейсов в Тобольск.

Так, к уже действующим рейсам из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Новосибирска, в будущем году добавятся полеты из Ростова-на-Дону и Нового Уренгоя, Сочи и Симферополя.

В Сургут и Нижневартовск из аэропорта "Ремезов" и обратно ATR 72 компании Utair будут летать трижды в неделю, субсидирование рейсов рассчитано с1 января по 31 декабря 2022 года.

АК "Азимут" из Нового Уренгоя и АК "ИрАэро" из Ростова-на-Дону получат субсидии на перевозку пассажиров с 1 апреля по 31 декабря, рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Из Сочи и Симферополя в Тобольск пассажиров будет доставлять также компания "ИрАэро". По обоим направлениям субсидирование предусмотрено на два рейса в неделю в течение мая и с октября по 31 декабря.

Полеты по ранее запущенным маршрутам из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Москвы продолжатся в ранее составленном графике. С ним можно ознакомиться на сайте аэропорта "Ремезов".

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 № 1242.

В 2022 году на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше выделенных лимитов 2021 года. Ожидается, что специальным тарифов в следующем году смогут воспользоваться более 3 млн пассажиров, отметили в Росавиации.

Татьяна Тихонова