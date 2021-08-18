В Тюменской области выросли цены на сыр

В июле в Тюменской области годовая инфляция незначительно ускорилась и составила 5,51% против 5,46% месяцем ранее. При этом ее значение по-прежнему остается ниже, чем в Уральском федеральном округе и России в целом (5,67% и 6,46% соответственно). Увеличение инфляции, как и для большинства регионов России, сложилось под влиянием устойчивого спроса на товары и услуги в условиях возросших издержек производителей в ряде сегментов рынка. Умеренный, по сравнению с общероссийским, годовой уровень прироста цен в области обусловлен принятыми региональным правительством мерами по поддержке предпринимательства, в том числе посредством предоставления льгот по налогообложению, а также вводом в эксплуатацию новых тепличных комплексов для производства овощей закрытого грунта. Это позволяло производителям частично нивелировать возросшие издержки и увеличивать предложение товаров и услуг на региональном рынке.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июле по сравнению с июнем вырос на 0,05 п.п., до 6,04%. Незначительное изменение ценовой динамики связано с разнонаправленным влиянием факторов на различных продовольственных рынках. С одной стороны, вследствие роста мировых цен на основные продовольственные товары (сахар и др.) и увеличения затрат производителей кондитерской продукции, ускорился рост цен на печенье, торты, шоколадные конфеты. Под давлением выросших ранее издержек производителей (на зерновые корма, ветеринарные препараты, оборудование, логистику, электроэнергию, упаковку и др.) выросли годовые темпы прироста цен на сыр. С другой стороны, на фоне расширения предложения, обусловленного наращиванием мощностей тепличных комплексов, в годовом выражении продолжилось замедление роста стоимости плодоовощной продукции (томатов, огурцов и свежей зелени).

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в июле выросла по сравнению с июнем на 0,37 п.п., до 6,55%. Повышенный спрос на строительные работы и ремонт жилья в регионе, обусловленный в числе прочего льготными условиями ипотеки, привел к росту спроса на строительные материалы и ускорению темпов роста цен на них. Дополнительными факторами, повлиявшими на удорожание стоимости строительных материалов, выступают дефицит древесины на внутреннем рынке и высокие отпускные цены производителей металлов в России и в мире. Рост издержек производителей товаров длительного пользования (мебели, смартфонов, электроники и бытовой техники) и повышенный спрос населения на эти товары повлияли на рост их стоимости.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги замедлился с 3,41% в июне до 3,02% в июле. Расширение перечня маршрутов и рост количества выполняемых рейсов в Турцию привели к удешевлению стоимости зарубежных поездок на данном направлении у региональных туроператоров. Заметный вклад в замедление темпов роста цен в сфере услуг также внесла динамика абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. В связи с высокой конкуренцией сотовые операторы вынуждены дифференцировать свои тарифные линейки и гибко подходить к ценообразованию, обеспечивая широкую доступность своих продуктов.

Инфляция в Уральском федеральном округе и России

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в июле 2021 года по сравнению с июнем почти не изменилась, составив 5,67%, что ниже, чем в целом по России – 6,46%. При этом динамика по основным группам товаров и услуг была разнонаправленной и во многом определялась эффектом базы, который сформировался под влиянием различных факторов, действовавших в прошлом году. Ускорение роста цен в сфере услуг было обусловлено в основном ростом спроса на авиаперелеты.

В целом по России годовая инфляция в июле 2021 года замедлилась до 6,46%. Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение волатильных компонент – темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов. Месячный прирост цен на непродовольственные товары (с поправкой на сезонность) остается на пятилетних максимумах во многом под влиянием растущего спроса и увеличения издержек производителей, в том числе связанного с ускоренным ростом цен на мировых товарных рынках. Текущие показатели устойчивой ценовой динамики сохраняются на повышенных уровнях. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.