Роспотребнадзор рассказал, что положено пассажиру в случае задержки авиарейса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали на что имеет право пассажир в случае задержки рейса, и что обязана сделать авиакомпания.

Пассажир имеет право на отказ от полета. Перевозчику придется вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если он являлся невозвратным. Это связано с тем, что отказ считается вынужденным.

Кроме того, пассажир может обратиться к перевозчику за возмещением убытков и компенсацией морального вреда – если из-за задержки он опоздал на поезд или сорвались заранее оплаченные экскурсии. Для того, чтобы получить компенсацию, к претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающие убытки.

Также у пассажира есть право на взыскание штрафа с перевозчика за просрочку доставки в пункт назначения (он устанавливается в размере 25% от МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости авиабилета). Но взыскать штраф не получится, если причиной задержки стали обстоятельства, которые не зависят от перевозчика.Полезно знать, что обязана предоставить авиакомпания в случае задержки рейса. В частности, это комната матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до 7 лет. также перевозчик должен организовать хранение багажа.

В случае задержки более двух часов пассажирам должны предоставить прохладительные напитки, два звонка и два сообщения по электронной почте. Более четырех часов – горячее питание (каждые 6 часов днем и каждые 8 часов ночью). А в случае задержки рейса более 8 часов днем или 6 часов ночью авиакомпания обязана доставить пассажиров от аэропорта в гостиницу и разместить там.