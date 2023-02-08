Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на нарушение их прав

Пять жителей Тюменской области пришли на прием граждан в региональную приемную Президента РФ к руководителю Управления Роспотребнадзора Галине Шарухо.
По данным ведомства, горожане жаловались на качество питьевой воды, незаконное размещение контейнеров для сбора ТКО в центре Тюмени у мест общепита. Также заявителей волновали вопросы защиты прав потребителей: приобретение некачественной верхней одежды, ошибочного списания интернет-магазином "Wildberries" почти 5 тыс. рублей, неисполнения обязательств ООО "Дисконт Партс" по договору поставки автозапчастей для автомобиля на 95 тыс. рублей.
"Всем обратившимся даны консультации и разъяснения. Управление рассмотрит обращения граждан в установленные законом сроки, заявителям будут даны ответы. При необходимости будет оказано содействие в судебной защите в рамках имеющихся полномочий", - сообщается на сайте РПН.
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