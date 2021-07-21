Не тормозим: что делают застройщики после пандемии, чтобы сдавать объекты в срок или раньше

Ряд застройщиков Тюмени сдвинули сроки сдачи многоквартирных домов, а значит дольщики получат ключи позже на год-полтора - такие новости сообщили тюменцам на прошлой неделе. И вроде бы такого исхода можно ожидать: пандемия, увеличение себестоимости строительства, отток строительных кадров, отсутствие возможности работы по эскроу-счетам. Но почему одни застройщики идут на крайние меры, а другие продолжают держать темпы и сдают объекты раньше срока?

Планирование всему голова

И продуманная финмодель. На самом первом этапе, приступая к реализации проекта, застройщики рассчитывают максимальные сроки строительства. Это делается, чтобы выполнить свои обязательства перед дольщиками в срок, без задержек. Но это не все. Без грамотного управления процессами проектирования, строительства и контроля каждого этапа стройки - никакие сроки не помогут. Поэтому ведущие застройщики контролируют не только эти процессы, но и постоянно повышают квалификацию своих сотрудников, налаживают работу внутренней структуры компании.

Темпы строительства во многом зависят и от финансового состояния компании. Изначально, чтобы приступить к строительству нового проекта, у компании на счету должны быть собственные средства, суммой больше 10% от общей проектной стоимости строительства. Собственные средства застройщика позволяют строить дома, даже несмотря на количество проданных квартир. Плюс ко всему, с 2019 года работает новая схема продажи строящегося жилья по эскроу-счетам. По закону средства на эскроу-счете принадлежат не застройщику, а покупателю. До момента сдачи дома в указанные сроки. В ином случае - средства возвращаются покупателю. Поэтому собственные средства застройщика - гарант успешного завершения строительства.

С головой в технологии

Увеличить или сохранить темпы строительства помогают передовые технологии и современное оборудование. Например, на строительных площадках компании “Страна Девелопмент” работают по методу поточно-параллельного строительства. Одновременно строятся сразу все секции дома, и далее все процессы запускаются друг за другом без задержек. Плюс используются современные краны с высокой скоростью подъема и поворотов, большей грузоподъемностью, используется бетонораспределительная стрела. Это сократило сроки возведения домов на 25 - 30%.

Работа на опережение

ГК “Страна Девелопмент” находится в числе компаний, которые стабильно сдают проекты раньше срока. Уже десять многоквартирных домов построено с опережением графика на срок от трех до девяти месяцев, на очереди еще три. Уже в этом году будут сданы квартиры в жилых комплексах "Колумб", "Звездный" и "Европейский берег".

У всех проектов "Страны" единые высокие стандарты: социальная инфраструктура, теплые крытые паркинги, стрит-ритейл на первых этажах, своя служба безопасности в доме, дворы без машин и тематические игровые площадки. Но в то же время каждый проект имеет свой особый характер.

Жилой комплекс “Колумб”

"Колумб" - это свежий ветер для девелопера. Здесь есть все: рядом ТРЦ, детский сад прямо во дворе, пешеходный бульвар, ледовая арена, многоуровневые паркинги. "Колумб" пропитан особым духом авантюризма, буквально в мелочах, от досок в оформлении парадных до захватывающих дворов-воображариумов. По удобной транспортной развязке за 10-15 минут можно добраться до экопарка "Затюменский", на озера или горячие источники.

Локация: Московский тракт, 10 мин до центра города

Сроки сдачи: ближайший в этом году

Стоимость: от 1,9 млн

Акции: скидки до 200 000 рублей, ремонт в подарок, паркинг в подарок.

Микрорайон “Звездный”

“Страна Девелопмент” стала известной благодаря этому микрорайону. Проект находится на въезде в Тюмень с севера. Многие шутят, что жители северных городов не доезжают до центра. Потому что в “Звездном” есть все, что нужно для комфортной жизни: крупнейший ТРЦ “Тюмень Сити Молл”, школы и детские сады, космические бульвары для прогулок и дворы-воображариумы для игр, многоуровневые паркинги. Сегодня здесь живет 20 000 счастливых людей.

Локация: района Мыс, 15 мин до центра

Сроки сдачи: ключи уже осенью

Стоимость: от 2,4 млн

Акции: скидки до 300 000 рублей, ремонт в подарок, паркинг в подарок.

ЖК "Европейский берег"

Еще один яркий проект "Европейский берег" расположился у реки Туры. Три года назад здесь были покосившиеся частные дома, сейчас его называют одним из лучших районов Тюмени. В продаже остались последние квартиры с собственной набережной и единственным 4-уровневым парком в регионе.

Локация: Заречный район, 5 мин до центра

Сроки сдачи: в этом году

Стоимость: от 3,5 млн

Акции: паркинг в подарок.