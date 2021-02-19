Тюменцы обучаются программированию в рамках "Цифровой экономики"

За 2020 год в Школе программирования в Тюменской области обучилось порядка 460 человек, из них более 50% пришли по направлению работодателя или самостоятельно, желая улучшить свои знания о языках программирования, уже работая в IT-сфере.
Школа программирования действует в области в рамках национальной программы "Цифровая экономика". Ее работа направлена на взрослое население, желающее освоить новую профессию или улучшить свои знания в сфере IT. Куратором проекта выступает департамент информатизации Тюменской области.
Особенностью Школы программирования, работающей с 2017 года, является практико-ориентированное обучение под нужды тюменских ИТ-компаний. За последний год соглашения подписаны с ПАО "Запсибкомбанк", ООО "Ребренди Консалтинг", ООО "Роботерра", ООО "Бипей", ООО "АЙТИТУДЖИ".
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