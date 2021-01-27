В Тюменской области выросла продовольственная инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области в декабре 2020 года составила 4,2%, увеличившись с предыдущего месяца на 0,6 п.п., при этом оставалась ниже, чем по России в целом (4,9%). Ускорению инфляции в области способствовали действие временных факторов на отдельных рынках, ухудшение эпидемической ситуации и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Продовольственные товары

Продовольственная инфляция в декабре по сравнению с ноябрем увеличилась на 1,1 п.п., до 5,2%. Основной вклад в рост цен внесло ускорение подорожания плодоовощной продукции (огурцы, яблоки, лук и другое) из-за роста затрат производителей на обогрев и освещение теплиц, а также удорожание импорта.

На фоне ослабления рубля возросшие издержки производителей из-за подорожания зернового сырья для кормов и импортных ветеринарных препаратов, витаминов и оборудования привели к росту цен на куриные яйца и свинину. Месячный прирост цен в декабре на сахар и подсолнечное масло замедлился, что стало результатом введения правительством Российской Федерации предельных цен на них.

Непродовольственные товары

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в декабре выросла по сравнению с ноябрем на 0,2 п.п. до 3,3%. В результате ослабления рубля увеличились годовые темпы прироста цен на мебель, электротовары и бытовую технику (стиральные машины, бытовые плиты, электропылесосы), легковые автомобили. Восстановление предложения автопрома после приостановки заводов происходит темпами, не обеспечивающими объем, необходимый для удовлетворения спроса. Продолжает оказывать влияние на непродовольственную инфляцию непростая эпидемическая обстановка, что отражается в увеличении темпов прироста стоимости ряда медицинских товаров (поливитаминов, аспирина, препаратов от кашля и др.), жидких чистящих и моющих средств.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в декабре по сравнению с ноябрем увеличился на 0,1 п.п., до 3,6%. Динамика цен на железнодорожные билеты в 2020 году отличалась повышенной волатильностью, что связано с действием ограничительных мер. В условиях непростой эпидемической обстановки большинство граждан предпочитает покупать железнодорожные билеты непосредственно перед поездкой, что с учетом динамического ценообразования РЖД привело к ускорению темпов прироста цен на железнодорожные билеты. Увеличился, но остался невысоким рост цен на внутренние санаторно-оздоровительные услуги.

Инфляция в УрФО и России

В целом, диапазон инфляции в регионах Уральского федерального округа в декабре стал еще шире, чем в ноябре: в Курганской области инфляция в ноябре составила 5,9% (+0,6 п.п. по сравнению с ноябрем), в Челябинской области – 4,6% (+0,3 п.п.), в Свердловской – 4,2% (+0,3 п.п.), в ХМАО – Югре – 3,9% (+0,1 п.п.), в ЯНАО – 3,4% (+0,4 п.п.). При этом динамика инфляции в большинстве регионов в основном объяснялась влиянием федеральных факторов.

Годовая инфляция по России в целом увеличилась в декабре по сравнению с ноябрем на 0,5 п.п., до 4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках и переносом в цены произошедшего ранее ослабления рубля. Однако данные факторы могут оказывать более длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.