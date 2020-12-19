Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

На заседании Совета директоров 18 декабря Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%.

По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"Годовая инфляция в России в ноябре ускорилась до 4,4%. Схожая тенденция и на Урале, где инфляция повысилась до 4,1%. Рост инфляции в нашем макрорегионе в основном был связан со снижением предложения отдельных видов сельхозпродукции", - прокомментировал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

По словам Марданова, ослабление рубля в предыдущие месяцы повлияло на инфляционные ожидания и издержки бизнеса. Согласно опросам, которые проводит Уральское главное управление Банка России, в октябре треть респондентов-представителей бизнеса указывали на рост издержек, 20% собирались поднять цены в среднем на 4% в ближайшие три месяца. Это максимальные показатели за последние несколько лет.

В производственном секторе Урала ситуация складывается лучше ожиданий. Предприятия смогли быстро и эффективно перестроить деятельность в условиях пандемии. Этому способствовали меры государственной и региональной поддержки, смягчившиеся денежно-кредитные условия. Расширяется кредитование предприятий: за год задолженность увеличилась на 5,5%, в том числе субъектам МСП – на 25%. Потребительские кредиты выросли на 10%, ипотечные – на 19%.

"Ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность по стране в целом и на Урале в частности, чем во втором квартале", - отметил Марданов.

Банк России начал публиковать доклад "Региональная экономика: комментарии главных управлений Банка России". В нем отражена информация о ситуации в различных регионах страны, которая подготовлена в том числе на основе данных опросов предприятий и мнений экспертов. Доклад представляется Совету директоров в рамках подготовки к решениям по ключевой ставке. Он будет публиковаться 8 раз в год. В нем есть и раздел об Уральском макрорегионе. Так что теперь жители Урала могут регулярно узнавать из этого доклада об экономический ситуации в федератом округе, а также в других регионах страны.