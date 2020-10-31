Тобольский район ищет инвестора для производства конфет из лесных ягод

Бизнес-кейс по производству конфет разработали в проектном инвестиционном офисе Тобольского района. Фабрику предлагается открыть в селе Верхние Аремзяны Тобольского района – на малой родине Дмитрия Менделеева, а готовую продукцию забрендировать именем великого ученого.

С инвестпредложением администрация муниципалитета вышла к нескольким ведущим производителям сладостей Тюменской области и других регионов России. Специалисты уже изучили опыт крупного производства мармелада в Тверской области, сообщили в администрации района.

Реализация проекта позволит создать новые рабочие места для селян, а также станет еще одним объектом туристического показа и дополнительным рынком сбыта для местных сельхозтоваропроизводителей.

"Наша идея – производить экологически чистую продукцию с использованием только натурального сырья, закупать которое можно, в том числе, у местных фермеров, пасечников и тех, кто занимается сбором дикоросов. Вырастим княженику – это будет эксклюзивный экологически чистый наполнитель для конфет, сырье для джема и конфитюра. Мы ждём инвестора, который готов взяться за реализацию проекта", - рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.