ТИУ предложил для Западно-Сибирского НОЦ два проекта

Илья Анисимов, https://www.tyuiu.ru

Два проекта Тюменского индустриального университета претендуют на включение в программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ). Об этом со ссылкой на ТИУ сообщает "Тюменская линия".

Проект ElectroBase презентовали профессор кафедры Эксплуатации автомобильного транспорта Илья Анисимов и доцент кафедры Сервиса автомобилей и технологических машин, руководитель образовательной программы "Автотранспортная мехатроника" Евгений Козин. Проект нацелен на снижение эксплуатационных затрат и повышение надежности средств малой механизации. Разработчики создали мобильную многофункциональную электроплатформу с дистанционным управлением, которую можно использовать в строительстве, благоустройстве территорий, перевозке грузов. На суд экспертов была представлена бизнес-модель по продаже и аренде ElectroBase. В планах разработчиков — серийное производство мобильной электроплатформы, а также разработка подобной платформы с асинхронными двигателями.

О проекте FaceDrive, который сможет стать востребованным на рынке транспортной телематики, сообщил экспертам руководитель проекта Евгений Козин. Услуга по идентификации водителя транспортного средства путём распознавания его лица, предложенная командой преподавателей ТИУ, находится на стадии тестирования и внедрения экспериментального образца.

Готов и испытан экспериментальный образец, тест системы на транспорте одного из региональных интеграторов "76 Ойл Тюмень" запланирован на ближайшее время, ведутся переговоры о внедрении системы с различными компаниями, отметил Евгений Козин. "Изначально проект ориентировался на такси и каршеринг, но за время обучения в Школе руководителей мы обратили внимание и на другие сегменты: вузы, застройщики, автотранспортные предприятия, где наша система может быть использована для прокторинга или для контроля доступа в помещение", - отметил разработчик.

В случае вынесения положительного решения экспертами проекты продолжат свое развитие в рамках НОЦ.

Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр входит в число пяти пилотных центров, созданных в рамках российского национального проекта "Наука" в 2019 году. Его тематические фокусы: Арктика, нефть и газ и цифровизация этой отрасти, биологическая безопасность, индивидуальные траектории в образовании.