На "Инфотехе" расскажут, как захватить мир с помощью big data

На XIII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "Инфотех" пройдут лекции федеральных спикеров — экспертов в сфере ИТ-технологий.

Артур Хачуян, известный российский специалист по обработке больших данных, основатель компании Social Data Hub (сейчас Tazeros Global), выступит с авторской лекцией "Как захватить мир с помощью BigData". Мероприятие начнется 28 октября в 16:30.

Андрей Масалович, ведущий эксперт по конкурентной разведке в Академии информационных систем, разработчик платформы интернет-разведки Avalanche и президент консорциума "Инфорус", расскажет о цифровой трансформации и роли BigData, трендах цифровизации и, конечно же, новых угрозах, поджидающих нас в цифровой среде. Данная лекция пройдет в рамках Школы цифровой трансформации в пространстве "Точка кипения – Тюмень" 29 октября, начало в 14:00. Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте leader-id.

Все лекции и мероприятия форума будут транслироваться также в онлайн-формате. Желающим посетить форум дистанционно необходимо зарегистрироваться.