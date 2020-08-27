В Тюменской области подорожали яблоки и рис, подешевели индейка и сахар

По данным Росстата, годовая инфляция в Тюменской области в июле 2020 года составила 3,4%. Это означает, что потребительская корзина, в которую входит более пятисот наименований товаров и услуг, в целом подорожала менее чем на 4%. При этом отдельные товары подорожали намного больше, в то же время есть и подешевевшие товары.

Продукты

В целом по продовольственным товарам инфляция в регионе составила 4,6%. Лидирует по росту цен гречка, за год она подорожала на 44%, что объясняется сокращением валового сбора гречихи в 2019 году и увеличившимся спросом населения в период пандемии. Значительно повысились цены на яблоки и апельсины (+30%), рис (+23%), свежие огурцы (+21%), помидоры (+11%). Подорожание риса, фруктов и тепличных овощей произошло из-за перебоев в поставках на рынок импортной продукции, а также ослабления курса рубля в I квартале текущего года.

При этом с поступлением хорошего урожая этого года подешевели репчатый лук (-13%) и капуста (-6%). За счет роста предложения мясной продукции снизились цены на курятину (-6%), индейку (-5%), свинину (-3%), также подешевел сахар (-2%) из-за накопления его избыточных запасов.

Непродовольственные товары

В этой группе годовая инфляция в июле составила 1,5%. После отмены введенных ограничений на перемещение в общественном и личном транспорте, а также восстановления экономической активности немного подорожал бензин (+2%). С открытием торговых центров активизировался отложенный спрос потребителей, в связи с чем выросли цены на парфюмерию и косметику (+4%), холодильники (+5%), плиты (+6%). Повышение цен на импортные товары также обусловлено ослаблением национальной валюты.

Подешевели легковые автомобили (-1%), телерадиотовары (-6%) и средства связи (-7%). Это можно объяснить умеренной динамикой спроса населения и акциями сетевых магазинов электроники. Так, можно купить смартфон на 7% дешевле, чем годом ранее.

Услуги

Годовой прирост цен на услуги в июле составил 3,8%. На это повлияла индексация регулируемых тарифов на коммунальные услуги (+2,5%), в том числе отопление и водоснабжение (+4%). В прошлом году индексация происходила в два этапа (в январе и июле), поэтому рост цен не был так заметен. Из-за повышения абонентской платы за пакет услуг сотовой связи выросли цены на услуги связи (+12%). В то же время Интернет-провайдеры продолжают расширять предложение своих тарифных планов, что приводит к удешевлению стоимости услуг за доступ к сети Интернет (-8%).

С улучшением эпидемической обстановки россияне возобновили путешествия по стране, но пассажиропоток еще далеко не достиг уровня прошлого года. Перевозчики снижают цены на билеты. Так, в июле билет на полет в салоне экономического класса самолета подешевел в годовом выражении на 34%, а проезд в купейном вагоне поезда – на 14%.

В целом по России годовая инфляция в июле 2020 года составила 3,4%. Среди регионов УрФО самый высокий уровень отмечен в Курганской области – 3,8%. В Челябинской области показатель составил 3,4%, в Свердловской – 2,8%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 2,7%. На Ямале инфляция осталась самой низкой – 1,8%.

По итогам 2020 года Банк России прогнозирует годовую инфляцию на уровне 3,7–4,2%. В дальнейшем инфляция стабилизируется вблизи 4%.