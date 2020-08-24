Тюмень вошла в тройку лидеров России по ипотечному кредитованию

Среди российских регионов лидером по развитости ипотеки является Ямал. Примерно 30 человек из тысячи берут за год ипотечный кредит - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по России. На второй строчке Тюменская область – 27,6 и Югра – 7,4 кредита на тысячу человек экономически активного населения соответственно. Лидирующие позиции этих регионов определяются экономическими и демографическими факторами, сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы средний размер кредита и динамика числа ипотечных кредитов в 2020 году к 2019 году.

В целом по стране в первом полугодии 2020 года россияне получили более 600 тысяч ипотечных кредитов - на 3,8% больше аналогичного периода 2019 года. В денежном выражении объем рынка ипотеки за полугодие составил 1,44 триллиона рублей против 1,27 триллиона в начале 2019 года.