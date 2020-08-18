Сердце Сибири скоро появится в центре Тюмени

“Сердце Сибири” - так называется новый жилой проект, который в скором времени появится в Тюмени в границах улиц Харьковская - Пермякова - 50 Лет Октября. И если вы хотите жить близко ко всей необходимой инфраструктуре, иметь квартиру с панорамными окнами и дом, который заботится о вас, читайте дальше.

Проект располагается в одинаковой удаленности ко всем районам, крупным ТЦ и историческому центру - прямо в сердце города. В цифрах: за 10-20 минут вы доедете до любой локации в любую сторону независимо от трафика на мостах и развязках из спальных районов. Ведь вы уже в центре.

Всего в квартале будет возведено 8 домов переменной этажности (13 и 25 этажей), а общая площадь застройки составит 12 гектаров. Строительство первого дома уже началось, последний дом планируется завершить к 3 кварталу 2022. Совсем скоро.

Теперь заглянем во двор и дом. Переменная этажность делает двор теплым и светлым - высокие дома защищают от ветра, а низкие позволяет солнцу освещать двор максимально долго. Так создается уют и сохраняется тишина, чтобы вы могли отдохнуть на свежем воздухе рядом с домом. А еще можно прогуляться по собственному бульвару - он пешеходный, освещается ночью и протягивается через весь район. По пути можно будет зайти в пекарню, аптеку или продуктовый магазин - первые этажи домов предназначены для стрит-ритейла. Это хороший вариант для собственного бизнеса - всегда под присмотром и ехать никуда не надо.

Машин во дворах не будет - крытый многоуровневый паркинг станет домом для вашего автомобиля. Место предусмотрено для каждой квартиры в комплексе, попасть туда можно будет не выходя на улицу через теплый переход. Гостевая парковка тоже есть, чтобы ваши друзья не теряли время на поиски места - это так важно для центра города.

Посмотрим на особенности квартир. В “Сердце Сибири” 68 видов планировок, где вы найдете как классические варианты с отдельной кухней, так и европейского формата с кухнями-гостиными. Правильная геометрия комнат позволит использовать каждый метр квартиры с максимальной функциональностью. Думать, где расположить шкаф тоже не нужно - ниши и гардеробные уже предусмотрены, а в больших квартирах есть кладовые.

Помните, мы говорили, что дом будет заботиться о вас? Естественный свет напрямую влияет на наше настроение, бодрость и жизнерадостность. Обычно его так не хватает в офисах и квартирах. Но не здесь. Большие окна до потолка - 1,7 метров наполнят комнаты светом. А в квартирах на 20-25 этажах есть варианты с угловыми окнами и витражным остеклением во всю стену. За правильный микроклимат отвечают клапаны инфильтрации воздуха, которые располагаются под окнами и круглосуточно подают чистый свежий воздух в помещение, не нарушая температурного режима в квартире.

Когда сдается дом, хочется скорее заехать в новую квартиру. Но тут вспоминаешь, что впереди еще в лучшем случае полгода ремонта. Заехать в “Сердце Сибири” можно в день получения ключей. Как? Просто заказать ремонт от застройщика. Выбрать можно один из трех цветовых решений - светлый, классический и темный. Стоимость ремонта, кстати, можно включить в сумму ипотеки. Если вы все-таки захотите делать ремонт самостоятельно, думать нужно будет только о чистовой отделке - все “грязные” работы, такие как стяжка пола, штукатурка стен, разводка электричества, розеток и выключателей, уже будут сделаны.

По предварительным данным, старт продаж начнется совсем скоро, однако подать заявку на раннее бронирование, вы можете уже сейчас на сайте https://strana.com/proekty/serdce-sibiri/

Компания Страна Девелопмент продолжает реализацию проектов в Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Среди жилых комплексов: Колумб, Европейский берег, Звездный, Квартал на Московском, Сердце Сибири, Донской квартал и Принцип. Все проекты отличаются современной архитектурой, функциональными планировками и продуманной инфраструктурой.