На Ямале строители завершили сборку моста через реку Пур

На строительной площадке моста через реку Пур завершился один из ключевых этапов – соединены берега реки. Рабочие установили на опоры полностью собранное пролетное строение и заварили последний, так называемый золотой, шов. Ожидается, что к концу 2020 года мост сует открыт для движения.

Длина нового моста составит 1023 метра, с подходами и насыпью - почти 1700 метров. Строители выполнили отсыпку подходов к мосту, асфальтируют подъездные дороги. Специалисты приступают к устройству гидроизоляции, монтажу карнизных блоков, водоотводных лотков и цоколей. Также предстоит смонтировать барьерное и перильное ограждения, уложить асфальтобетонное покрытие и смонтировать освещение.

"Когда работы по обустройству мостового полотна будут завершены, дорожные знаки установлены и нанесена необходимая разметка, движение по долгожданному мосту будет открыто", - отметил руководитель проекта Артём Лопарев.

Строительство моста началось в декабре 2018 года. Это ключевой инфраструктурный объект для восточной части округа, который обеспечит транспортную связанность Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов с основной сетью региональных дорог. С вводом нового моста будет решена вопрос непрерывного транспортного сообщения, который дважды в год возникал в период распутицы, сообщает пресс-служба Ямала.