На Ямале "Краснодаргазстрой" оштрафовали за нарушение предписания губернатора

В Салехарде суд назначил штраф в 100 тысяч рублей крупнейшему российскому предприятию за нарушение режима повышенной готовности ЯНАО. Как сообщает Муксун.fm, это стало первым прецедентом с наказанием юрлиц.

Установлено, что предприятие не в полном объеме тестировало въезжающих на территорию Ямала вахтовиков, а также не сообщало в оперштаб информацию о зараженных коронавирусом. АО "Краснодаргазстрой" привлекли к административной ответственности за нарушение правил поведения при ЧС или угрозе.

На Ямале режим повышенной готовности действует с 16 марта. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в постановлении указал правила и методику действий для предприятий, работающих с приезжими сотрудниками.

Издание сообщает, что первый прецедент с наказанием юрлица может стать тенденцией. Возросшая заболеваемость коронавирусом в регионе стала поводом для губернатора усилить меры для нераспространения инфекции. Также речь идет о контроле за предприятиями, сотрудничающими с вахтовиками.

Как отмечают политологи, решение Артюхова поможет дисциплинировать остальные предприятия на Ямале.