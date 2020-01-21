1 148 тюменских многодетных семей в 2019 году получили участки под строительство домов

В Тюменской области план по предоставлению земельных участков многодетным семьям в 2019 году перевыполнен на 14 процентов. Вместо тысячи за год семьям предоставлено 1 148 участков.

В областном департаменте имущественных отношений отмечают, что в 12 из 26 муниципальных районов Тюменской области все многодетные семьи, поставленные на учет, уже стали обладателями собственных земельных наделов. В числе лидеров – Абатский, Аромашевский, Бердюжский, Вагайский, Викуловский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Уватский, Упоровский, Ялуторовский районы, Голышмановский городской округ и Ялуторовск. Ещё в пяти муниципалитетах осталось обеспечить участками меньше 10 % семей.

Получить бесплатный садовый участок или участок для индивидуального жилищного строительства может семья, имеющая трех и более детей до 18 лет (возраст детей учитывается только в момент подачи заявления). Участки предоставляются семьям, проживающим в Тюменской области на момент получения участка и не менее пяти лет до подачи заявления (в этот срок включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах). Семьи с родителем или ребенком с инвалидностью имеют право на первоочередное предоставление земельного участка.

Эта мера поддержки осуществляется в ходе реализации нацпроекта "Демография", в состав которого входит региональный проект Тюменской области "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

Всего с момента старта программы по обеспечению многодетных семей землей в 2011 году в регионе выдано более 8 500 участков средней площадью в 10 соток.

Также с 2018 года земельные наделы в Тюменской области выделяются и многодетным ямальцам. Эта возможность появилась в рамках программы сотрудничества региона и Ямало-Ненецкого автономного округа. За это время участки получили 123 ямальские семьи.