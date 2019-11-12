Вопросы цифровой экономики планируют обсудить на тюменском "Инфотехе"

Открытие XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019" состоится в Технопарке 13 ноября.

как в прошлые годы, на фруме ожидают около двух тысяч участников, в том числе экспертов в области развития цифровых технологий, руководителей крупных региональных и федеральных ИТ-компаний. Главной темой для обсуждения ы этот раз станет национальная программа "Цифровая экономика". "Регионы поделятся успешными практиками по использованию цифровых технологий в государственном управлении, привлечению и подготовке кадров и информационной безопасности.

Ожидается, что в панельной дискуссии "Импортозамещение в цифре" своим мнением по теме поделятся губернатор Тюменской области Александр Моор, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Госдумы и крупнейших корпораций в сфере ИТ. Модератором выступит учредитель фонда развития цифровой экономики "Цифровые платформы" Владимир Румянцев, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Традиционно на главной площадке форума Александр Моор наградит победителей регионального чемпионата по программированию и робототехнике на кубок губернатора, который ежегодно проходит среди школьников и студентов Тюменской области.

Подробнее о программе форума можно узнать здесь.