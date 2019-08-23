У тюменских метеорологов появится современный радиолокатор

Станцию метеорологических радиолокационных наблюдений для Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды построят в Ялуторовске. Главгосэкспертиза России рассмотрела соответствующую проектно-сметную документацию и выдала по ней положительные заключения.

Ввод объекта в эксплуатацию повысит эффективность системы наблюдения за опасными метеообразованиями и явлениями и будет способствовать своевременному предупреждению населения и служб Тюмени о времени их приближения.

Башня высотой 30,5 м, модуль технического персонала, аппаратный контейнер, антенная система доплеровского метеорологического локатора и дизельная электростанция разместятся на улице Полевой в Ялуторовске. Здесь же оборудуют внутриплощадочную дорогу с разворотной площадкой, установят ограждение и иные необходимые объекты, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Доплеровский радиолокатор позволит проводить геофизический мониторинг окружающей среды, контроль и обнаружение метеорологических явлений, влияющих на обеспечение безопасности полетов, анализ и прогнозирование состояние облачности, появления осадков и связанных с ними опасных явлений погоды, что позволит формировать краткосрочные прогнозы и выдавать штормовые предупреждения.