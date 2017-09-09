В Ишиме появилась детская метеостанция

Первая детская метеостанция открылась в Ишиме на базе детсада №5. Здесь дети учатся наблюдать и предсказывать погоду.

Педагоги решили разнообразить досуг детей, поддержать интерес к исследованиям и новым открытиям. Кроме того, появление метеостанции на территории детского сада стало очередным этапом воплощения проекта, приуроченного к Году экологии, сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова.

Воспитанники подготовительной группы продемонстрировали измерительные приборы: ветряной рукав, термометр, барометр, дождемер - и в стихотворной форме рассказали об их предназначении. Также они познакомили сверстников с устройствами для наблюдения за природными явлениями: флюгером, компасом и солнечными часами.

"Приятно осознавать, что наша задумка претворилась в жизнь. Для этого были приложены большие усилия как со стороны коллектива, так и со стороны родителей. Им - особая благодарность, потому что и в этот раз, и всегда мы находим у них отклик и поддержку", - отметила директор детского сада № 5 Любовь Марьясова в интервью "Аргументaм и Фaктам – Тюмeнь".