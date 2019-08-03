Птицефабрика "Тюменский бройлер" наращивает объемы производства

16:39 03 августа 2019
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pixabay.com

Почти на 8% увеличились объемы производства продукции на птицефабрике "Продо Тюменский бройлер", которая является одним из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района. Этому способствовало введение в эксплуатацию трех новых птичников.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко, предприятие реализовало в первом полугодии текущего года почти 18 тысяч тонн продукции, в прошлом году за этот же период - 16670 тонн. "В целом по сравнению с показателями двухгодичной давности (до начала инвестпроекта) открытие еще трёх новых корпусов летом 2019 года приведет к росту выпуска продукции на 20%", - добавила руководитель.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, сотрудники птицефабрики продолжают работать и над увеличением ассортимента. Предприятие предложило покупателям одно из самых известных и в то же время простых блюд - цыплёнка тапака. Одно из главных его преимуществ - простота и быстрота приготовления.

Теги: АПК , производство , птицефабрика , Тюменский бройлер
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