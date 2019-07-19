Замедление инфляции наблюдается в Уральском Федеральном округе

Годовая инфляция в Уральском федеральном округе в июне 2019 года по сравнению с маем снизилась на 0,1 п.п., составив 4,2%, что по-прежнему ниже, чем общероссийский показатель (4,7%). Замедление темпов прироста цен в июне произошло за счет стабилизации цен на рынке мясной продукции, а также более сдержанного, чем в прошлом году, роста цен на моторное топливо. Сохранению ценовой стабильности способствовали устойчивость курса рубля и умеренная динамика потребительского спроса.

Годовая продовольственная инфляция в УрФО в июне уменьшилась на 0,1 п.п., до 5,0%. Динамика спроса на свинину и мясо птицы, несмотря на начавшийся период отпусков, не оправдала ожиданий производителей, что привело к снижению цен на эти продукты, как в оптовом звене, так и в рознице. На фоне заметного прошлогоднего роста это стало одной из причин снижения инфляции по группе продовольственных товаров. Другим замедляющим инфляцию временным фактором стало более раннее поступление в продажу овощей нового урожая (помидоры, огурцы, капуста) почти по тем же ценам, что и в июне 2018 года.

Импортируемые фрукты (апельсины, яблоки, бананы) остаются по-прежнему более дорогими, чем летом 2018 года, поскольку спрос на них в Европе снова повысился из-за жаркой погоды (а также весенней гибели урожая яблок в Польше), что привело к увеличению цен поставок и на мировом рынке и в Россию.

В молочной отрасли наметился тренд на повышение качества выпускаемой продукции. Статистика внешней торговли уже зафиксировала заметный рост объемов импорта качественного молочного сырья в текущем году. Под действием этих временных факторов вместо традиционного весенне-летнего периода снижения цен стоимость молока и молочной продукции немного выросла. В разных регионах УрФО это коснулось разных продуктов: помимо питьевого молока в июне подорожали глазированные сырки, сгущенка, детские молочные смеси. По данным Национального союза производителей молока, повышенным спросом у населения стало пользоваться мороженое – объемы его потребления и производства в России заметно выросли. Поэтому в текущем году в УрФО темпы прироста цен на мороженое в розничных сетях были самыми высокими среди молочной продукции и по итогам первого месяца лета в годовом выражении составили почти 7%.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в УрФО снизилась на 0,3 п.п. до 2,8%. Как и в целом по России, значительный вклад в замедление инфляции продолжил вносить статистический эффект высокой базы в ценах на рынке моторного топлива (заметный рост цен в мае-июне 2018 года). Устойчивый курс рубля и умеренный рост спроса продолжил сдерживать рост цен на парфюмерию, электротовары и бытовые приборы, при этом цены на телерадиотовары и средства связи оставались ниже, чем летом прошлого года.

В сфере услуг инфляция в УрФО в июне не изменилась, составив 4,7%. С одной стороны, проезд на железнодорожном транспорте в июне текущего года подорожал не так существенно, как годом ранее, с другой – повышенный спрос на отдых в санаториях и туристические поездки в Европу и страны Азии обусловил рост цен на эти услуги.

Замедлению инфляции на услуги в Свердловской области, в частности, способствовало снижение платы за утилизацию и вывоз мусора на 27%, решение о котором было принято по результатам проверки обоснованности установленных ранее тарифов.

В июне в большинстве регионов УрФО инфляция сохранилась ниже общероссийских показателей: в Курганской области – 4,6%, в Челябинской – 3,9%, в Тюменской - 3,1%. В Свердловской области инфляция в июне осталась выше общероссийского показателя и составила 5,3% в основном за счет более высокого спроса жителей Среднего Урала на легковые автомобили и туристические поездки.

Замедление годовой инфляции в России продолжается. К концу года она по последним оценкам снизится до 4,2-4,7% и в дальнейшем, по прогнозу Банка России будет находиться вблизи 4%.

По информации Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России