Директора фирмы за взятку в 30 000 рублей оштрафовали на 45 000 рублей

Калининский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении директора субподрядной организации, который был уличен в покушении на взятку полиции.

В апреле 2019 года на автостоянке возле одного из кафе руководитель фирмы попытался дать взятку сотруднику Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Таким способом он рассчитывал избежать процессуальной проверки по факту некачественного проведения капитального ремонта здания веерного депо на Войновке. За прекращение проверки он предложил оперуполномоченному 30 тысяч рублей, но тот отказался. Директор был задержан.

"Суд, согласившись с позицией Тюменского транспортного прокурора, с учетом смягчающих наказание обстоятельств (признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка) признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей в доход государства", — сообщили в пресс-службе Тюменской транспортной прокуратуры.