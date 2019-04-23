Основной объем фальшивых денег в Тюмени сбывают в торговых центрах

Фото: отделение по Тюменской области Уральского ГУ Банка России

В первом квартале 2019 года на территории Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО банковскими учреждениями выявлено 40 поддельных банкнот. Это втрое меньше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Противодействие фальшивомонетничеству обсудили в отделении Тюмень Уральского ГУ Банка России.

По данным регионального отделения Банка России, подавляющая часть подделок приходится на 5-тысячные банкноты (70%), на втором месте — купюры номиналом 1 тысяча рублей (28%). Положительный тренд на снижение количества фальшивых банкнот наблюдался в Тюменской области уже в 2018 году, тогда их количество сократилось более чем в 2 раза в сравнении с 2017 годом.

Представитель Уральского ГУ Банка России Олег Салов отметил, что в целом по России количество подделок снизилось в прошедшем году на 15%, в Уральском регионе – на 27%. В I квартале 2019 года зафиксированы случаи выявления фальшивых банкнот номиналом 2000 рублей: всего по стране их обнаружено 680 штук, на Урале — 9. На территории "тюменской матрешки" в городе Надыме впервые была выявлена подделка такой купюры.

Заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной системе УМВД России по Тюменской области Евгений Кобыльников подтвердил снижение количества фактов сбыта поддельных банкнот как в 2018 году, так и в I квартале 2019 года. Основной объем фальшивок выявляют в сетевых торговых центрах, где большой поток покупателей, и зачастую отсутствует необходимое оборудование, а кассиры не обладают специальными навыками в распознавании подлинности банкнот. Представители правоохранительных органов обратили внимание, что если раньше сбытом фальшивок занимались только преступные группы, то теперь в незаконную деятельность вовлекается и молодежь, например через DarkNet.

Начальник отдела наличного денежного обращения отделения Тюмень Банка России Ольга Патрактинова рассказала, что с 2015 года наблюдается устойчивое снижение количества выявленных подделок в упаковках, поступающих от кредитных организаций региона. По ее мнению, это стало следствием проводимых проверок счетно-сортировальных машин — в 2018 году их проверено 850 единиц, а также обучением кассовых работников. Со стороны Банка России и правоохранительных органов также усилено информирование населения о признаках платежеспособности банкнот Банка России, в том числе с привлечением СМИ.

Чтобы обезопасить себя от получения фальшивых купюр, специалисты Банка России советуют гражданам проверять не менее трех защитных признаков, подробную информацию о которых можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru или в мобильном приложении "Банкноты Банка России". В случае обнаружения денежных знаков с признаками подделки необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.