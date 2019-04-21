Продукцию тюменской птицефабрики планируют поставлять в Киргизию

Одно из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" планирует расширять географию поставок. Продукция уже поставляется в Казахстан, а в ближайшее время будет налажен сбыт в Киргизию.

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором побывала в Киргизии с деловой миссией. После переговоров было решено открыть новый рынок сбыта для тюменских предприятий.

"С реализацией инвестпроекта по строительству шести птичников мы имеем возможность существенно увеличить выпуск продукции. Сейчас составляем договор о ее поставках в Киргизию, хотя по-прежнему тюменский региональный рынок остаётся приоритетом", - рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

Кроме того, независимое агентство Бюро Веритас провело аудит предприятия. Эксперты подтвердили, что "Тюменский бройлер" соответствует международным стандартам качества по безопасности пищевой продукции. Как отмечает Оксана Величко, это достигается благодаря усовершенствованию схемы входного и лабораторного контроля, четким требованиям в части качества и безопасности для поставщиков сырья и материалов, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.