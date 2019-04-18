Бизнес-инкубатор Тюмени принял трех новых резидентов

Фото предоставлено пресс-службой Технопарка

Бизнес-инкубатор Тюменского технопарка поддержит реализацию трех новых проектов. Решение об этом принято по итогам экспертного совета.

Среди "новобранцев" компания "Служба Мониторинга. Тюмень". Она разработала программно-аппаратный комплекс для снижения "человеческого фактора" при эксплуатации противопожарных систем.

"При неисправности в противопожарных системах, как правило, заявку в сервисную службу направляет сотрудник. К сожалению, не редки случаи, когда из-за так называемого человеческого фактора заявка поступает в пожарную службу поздно. Наше решение позволяет автоматизировать процесс - цифровая интеллектуальная система реагирует на неисправность моментально, и сигнал о тревоге передается за считанные секунды", - рассказывает о своей разработке руководитель компании Владимир Васильев.

Второй проект относится к сфере строительства. Команда инженеров из "НПК "Геотехника 72" создала малогабаритную мобильную установку для проведения статических испытаний свай и штампов, которые обязательно проводятся при проектировании и строительстве зданий и сооружений. Установки будет мобильной за счет своих конструктивных особенностей. В отличие от аналогов, для ее перевозки не потребуются крупногабаритная техника, не нужны монтаж и демонтаж массивных элементов. Это позволит применять установку в отдаленных районах, труднодоступных местах, сложных климатических условиях.

И третий проект – Wapex. Это сервис для заказа бытовых услуг при помощи приложения для смартфона.

"Мы предлагаем сервис, благодаря которому пользователь создает заказ на исполнение какой-либо услуги, получает предложения от исполнителей и выбирает одного из них. Сервис уже запущен в Тюмени и хорошо зарекомендовал себя. В ближайшее время мы планируем масштабировать бизнес в регионы РФ", - делится планами автор проекта Алексей Комов.

Следующее заседание Совета пройдет после Форума INNOWEEK-2019, который состоится 21-24 мая 2019 года. Информацию о том, как подать заявку можно найти на сайте Технопарка.