Тюменским предпринимателям предлагают бесплатно освоить иностранные языки

При Тюменском технопарке стартует новый сезон бесплатных языковых курсов для предпринимателей. 14 августа представителей малого и среднего бизнеса Тюмени приглашают на приветственную чайную вечеринку, где можно будет записаться в группы изучения английского и китайского языков.

На этот раз организаторы планируют набрать несколько групп для тех, кто хочет усовершенствовать свой английский. На встрече в технопарке гостям предложат пройти тест на определение уровня владения языком. Китайский тюменские предприниматели будут изучать с нуля.

Бесплатные курсы иностранного языка для предпринимателей региона проходят по инициативе правительства Тюменской области с 2017 года. Их окончили 130 предпринимателей и сотрудников компаний, ориентированных на экспорт своей продукции за рубеж.

"Знание иностранных языков — это базовый навык для любого предпринимателя, без этого невозможно выйти за рамки региона, развивать компанию в современных рыночных условиях, а тюменский бизнес имеет потенциал для работы на европейском и азиатском рынках", — отмечает генеральный директор агентства инфраструктурного развития Тюменской области Ольга Романец.

Встреча 14 августа пройдет в Networking cafe (летнее кафе на крыльце Технопарка), начало в 18.30. Вход бесплатный с обязательной предварительной регистрацией.