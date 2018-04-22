Лучших по профессии выбрали среди сотрудников "Тюменского бройлера"

Победителей конкурса профессионального мастерства выбрали на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер". В рамках трехдневных состязаний удалось выявить лучших сразу по нескольким номинациям.

Так, в номинации "Лучший составитель фаршей" победил Сергей Чунин, лучшим изготовителем полуфабрикатов из мяса птицы участка KFC стала Галина Медведева, в номинации "Лучший изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы "Жар птица" победителем признана Татьяна Бучельникова.

Как отметила директор птицефабрики Оксана Величко, чтобы быть успешным на рынке, нужно постоянно совершенствоваться. Безупречным и привлекательным на торговой полке должно быть все: внешний вид товара, упаковка, фасовка.

"Наши новые сотрудники должны видеть перед глазами пример правильного отношения к труду. Тем более перед предприятием в ближайшем будущем стоят серьезные задачи, прямым следствием которых станет увеличение числа работающих и соответственно рост выпускаемой продукции", - прокомментировала Оксана Величко.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, конкурс проводился по трем номинациям. В задачу конкурсантов входило не просто нарезать мясо на кусочки, а сделать это по специальным лекалам и определенного веса. В планах "Тюменского бройлера" провести конкурсы и по другим специальностям.

