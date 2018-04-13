Дизайнеров, флористов и мастеров приглашают к участию в тюменской ярмарке

На городской весенней ярмарке, которая пройдет в Тюмени 21 апреля, помимо продуктов питания, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства местных мастеров и многое другое.

Организаторы мероприятия - рынок "Михайловский" и департамент потребительского рынка администрации Тюмени - приглашают флористов, дизайнеров, а также юных мастеров и любителей прикладного искусства представить свои необычные, креативные и современные работы.

Заявки на участие мастеров принимаются до 19 апреля по еmail: elena.ignatenko@rynok72.ru, тел. (3452)522-375, 8-961-209-25-62 (Елена Владимировна Игнатенко).

Напомним, ярмарка состоится 21 апреля с 10:00 до 18:00 на территории у рынка "Михайловский", улица Федюнинского, 55.