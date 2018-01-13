Бесплатная школа программирования набирает новых "студентов"

Школа программирования работает на базе Тюменского технопарка. "Студентами" школы могут стать люди с техническим или математическим образованием, успешно прошедшие онлайн-тестирование. Зачисление в группы происходит на основании конкурсного отбора. Занятия стартуют в конце января. В течение трех месяцев обучение групп будет проходить дважды в неделю в вечернее время. По окончанию курса слушателям выдадут сертификаты государственного образца, а лучшие выпускники получат возможность трудоустроиться.

Программа обучения первой группы разработана с учетом требований и в интересах компании "Когнитивные технологии". Группа будет изучать PHP-программирование. Желающим участвовать в конкурсном отборе в группу необходимо пройти тестирование, для этого потенциальные слушатели уже должны иметь минимальный опыт работы в PHP. Результаты отбора станут известны 19 января, а первое занятие состоится уже 22 января.

Партнерами и заказчиками обучения второй группы стали веб-студия "Ремарк" и веб-студия "Креатив". Программа курса также рассчитана на изучение PHP-программирования, но на платформе "Битрикс". Обязательное условие отбора – успешное прохождение теста и наличие опыта работы в PHP. Результаты отбора сообщат 19 января. Первое занятие запланировано на 24 января

Третья группа будет изучать JAVA-программирование, программа обучения разработана в интересах компании "Сбербанк - Технологии". Для прохождения отбора требуется успешно заполнить тест. Группа с начальным уровнем подготовки, опыт программирования не обязателен. Результаты тестирования станут известны 22 января. Обучение стартует 25 января.

Дополнительную информацию об обучении в бесплатной Школе программирования - на сайте школы codetmn.ru, ответы на дополнительные вопросы можно получить у куратора проекта Алексея Томилова, тел. +7 (922) 002-09-42, lobity@gmail.com.