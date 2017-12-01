Дмитрий Еремеев: чтобы Тюмень стала Smart City, нужно объединение усилий

Председатель Тюменской городской думы принял участие в заседании круглого стола "Умный город – это только начало" Дмитрий Еремеев, которым открылся 1 декабря Всероссийский конкурс Smart City&IoT Hackathon в Тюменском индустриальном университете.

На встрече присутствовали представители власти, бизнеса и общественности. Модератором встречи выступила исполняющая обязанности ректора вуза Вероника Ефремова, основным спикером - автор и руководитель стратегического проекта Олег Данилов.

Как отметил Дмитрий Еремеев, идея Smart City, в принципе, уже не нова: "Smart City - это не ноу-хау на сегодняшний день. Это технология давно по миру идет. Тюмень в этом явно не законодатель моды", - отметил депутат и добавил, что это направление нужно развивать консолидировано, на это есть запрос и у государства, и у бизнеса. При этом необходимо учесть, что у общества большой запрос на доверие и прозрачность процессов: популярность блокчейна – яркий тому пример. "В Тюмени у нас много систем, которые развиваются, используют IT-технологии. Цель Smart City – повышение уровня доверия, без него нормальное развитие страны затруднительно, повышение доверия в обществе должно быть в числе приоритетов проекта", - считает Еремеев.

Нужны ли правовые основы для реализации проекта? "Что касается законодательства, я бы не ставил во главу угла этот вопрос, потому что право – это зеркало общественных отношений: вначале они должны сложиться, чтобы было понимание, что законодательно нужно урегулировать. Коль скоро есть понимание необходимости такого развития, и мы идем по этому пути, то законодательство органично будет подстраиваться под эти изменяющиеся общественные отношения", - считает депутат.

Присутствующие на круглом столе гости также выразили свой взгляд на перспективы Smart City и будущее города. Комментируя итоги встречи, Дмитрий Еремеев отметил: "На мероприятие я пришел, чтобы понять, как видят представители научного сообщества и бизнеса понятие Smart City, как они формируют эту дефиницию. Что я для себя почерпнул? Я услышал подтверждение своему мнению. Во многих городах, и в Тюмени тоже, есть отдельные проявления современных IT-технологий, которые в том числе включаются в понятие Smart City. Главная задача, на мой взгляд, которая сегодня перед нами стоит, – создать некий спрос, некую мотивацию для того, чтобы эти технологии развивались, и как-то объединить их в одно ядро. Сделать так, чтобы это был один механизм, а не отдельные проявления в рамках города, в рамках транспорта, в рамках безопасности или энергосбережения. Как это сделать? Наверное, это сегодня сложная, но самая интересная задача".

Исполняющая обязанности ректора вуза Вероника Ефремова сообщила, что вуз готов работать в этом ключе: "В индустриальном университете много институтов, много поднаправлений подготовки – разноплановых, с разными научными школами. Этот опыт синергии в разных видах деятельности мы имеем. Бизнес же разрознен, но у них и цели другие. Наша задача – обеспечить страну будущим, их цели более прозаичны, и речь идет о затратах, прибыли и так далее. У власти свои задачи. Нужна нейтральная площадка, которая обеспечит такой диалог. Сегодня мы попробовали. Есть ощущение, что получилось, хотя и без столкновения мнений не обошлось. Есть передовые компании, что уже шагнули далеко вперед и в технологическом, и в системном и в управленческом смысле, и они говорят: нам это уже не интересно, нам нужно что-то другое. Но по крайней мере, когда очень занятые и серьезные люди находят возможность поговорить на площадке вуза о будущем города, области и страны – это для нас колоссальный результат. Заявив о своем стратегическом проекте и презентовав "Smart City" городу, мы тем самым подтверждаем, что готовы стать интегратором этого движения".