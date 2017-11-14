Проект строительства фанерного завода рядом с тобольской деревней приостановлен

О приостановке проекта по строительству фанерного завода в районе деревни Нижние Аремзяны Тюменской области объявил его инвестор — компания "Элоф Ханссон".

Напомним, что создание фанерного завода в деревне Нижние Аремзяны вызвало беспокойство со стороны части местных жителей. Люди опасались негативного воздействия производства на окружающую среду, в частности на находящиеся в непосредственной близости от места застройки леса и Иртыш. Они требовали отказаться от строительства или выбрать для него другое место, так как проект был утвержден без предварительных общественных слушаний.

В июле губернатор Владимир Якушев поручил создать рабочую группу, которая должна была ответить на вопросы местных жителей и разъяснить экономическую выгодность проекта для территории. В сентябре он посетил Тобольский район и поучаствовал в сходе граждан по этому вопросу, после для группы жителей деревни была организована поездка на Тюменский фанерный завод, где им показали принципы его работы по части экологической безопасности.

Сегодня со ссылкой на генерального директора предприятия Александра Чухлебова сообщается, что компания сохраняет стратегический интерес к Тюменской области: проект будет дорабатываться, рассматриваются варианты альтернативных площадок для размещения производства.

Напомним, что крупный инвестпроект по строительству фанерного завода должен был обойтись в 70 млрд рублей.