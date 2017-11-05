"Тюменский бройлер" планирует увеличить объем производства на 20% к 202 году

Рост производства птицефабрики "Тюменский бройлер", по прогнозу компании, к 2020 году составит 20%. Это станет возможным за счет строительства шести корпусов откорма птицы.

К 2020 году компания планирует выпускать около 38,5 тонн готовой продукции в год. В 2016 году, к примеру, "Тюменский бройлер" произвел 32 тонны продуктов из мяса птицы.

На реализацию инвестпроекта компания потратит более 700 млн рублей. Известно, что руководство предприятия обратилось к депутатам Тюменской областной думы с просьбой о предоставлении субсидий. Этот вопрос будет решаться при рассмотрении бюджета региона на 2018-2020 годы, сообщает "Вслyх.ру".