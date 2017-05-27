Кому нужен тюменский Marketing TV?

В Тюмени запускается новый просветительский видеопроект о бизнесе и маркетинге – Marketing TV. Его авторы - директор тюменского филиала типографии "Артикул", организатор мероприятия для маркетологов "CлонСобирает" Мария Ковтун и генеральный директор и продюсер видеостудии "А1" Максим Тарковский.

Цель Marketing TV - обмен опытом, идеями, кейсами в среде тюменского бизнеса. Регулярно в сеть будут бесплатно выкладываться видеосюжеты о тюменских маркетологах успешных или необычных компаний. Съемки сюжетов происходят "на производстве". В работе уже фильмы о филиале оператора мобильной связи, базе отдыха и в автосалоне. Продолжительность каждого – до 20 минут, материалы будут размещаться в открытом доступе на канале в Ютьюбе.

Сделать видеоанонс проекта организаторы предложили пиарщику и маркетологу Игорю Самойлику. Замыслом анонсирующего сюжета была дружеская беседа, в которой раскрываются цели и актуальность Marketing TV.

Однако в процессе съемок гость усомнился в необходимости видеопроекта, прозвучала фраза о том, что Marketing TV больше нужен самим героям сюжетов и организаторам, нежели зрителям. Да и смотреть его будут скорее те, кому нужны негативные примеры, чтобы понимать, что их собственная жизнь еще не плоха. Таким примером для обывателя как раз могут стать тюменские маркетологи.

По мнению гостя, Marketing TV может быть скорее неким проектом социальной направленности, способом психологической разгрузки для зрителя посредством самоутверждения на фоне негативного примера, ведь в участи тюменских маркетологов завидовать нечему.

Из интервью с такими спорными мнениями смонтировано три тизера к проекту, они размещены на канале Marketing TV.

Третий по счету:

Сюжеты уже вызвали неоднозначную оценку аудитории в соцсетях. Однако ответы на вопросы: каким будет Marketing TV и кто будет его смотреть - узнаем только после выходов первых серий проекта в первой половине июня.