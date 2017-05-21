В Тюменском районе начнут выпускать снегоболотоходы

В Тюменском районе наладят производство вездеходной техники – снегоболотоходов. Эти машины имеют высокую проходимость в любое время года, способны передвигаться в условиях полного бездорожья.

Как сообщили в районном управлении информационной политики, инициатором инвестпроекта выступило ООО "Беркут", которое и разработало снегоболотоход "Беркут 8": двухзвенную плавающую машину с балансирной подвеской и ломающейся рамой на восьми колесах низкого давления. Благодаря своей высокой проходимости, машины могут применяться при транспортировке крупногабаритных грузов к удаленным объектам, ремонте и прокладке трубопроводов, поиске полезных ископаемых, срочной перевозке грузов при выполнении и других видах работ. "Беркут 8" способен преодолевать болота, снежную целину, грунтовые дороги в период распутицы, захламленные лесные размытые берега.

Производство расположится в п. Московский Тюменского района. Общая производительность нового комплекса составит порядка 20 машин в год. За два года будет создано 15 новых рабочих мест. Кроме этого, реализация проекта позволит сохранить 60 уже действующих рабочих мест. Стоимость проекта оценивается в сумму более 111 млн. рублей.