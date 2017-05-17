Вадим Кулик занял пост первого заместителя председателя правления "Открытие Холдинг"

В этой должности Кулик будет отвечать за стратегическое развитие группы "Открытие", управление происходящими в ней интеграционными процессами и связанными с ними рисками, а также за создание нового уровня синергий между компаниями, входящими в состав холдинга.

"Приход Вадима Кулика — это, несомненно, серьезное усиление команды "Открытия". Вадим является одним из лучших профессионалов в своей сфере и обладает огромной экспертизой в целом ряде направлений, которые являются ключевыми для долгосрочного развития группы "Открытие". Опыт Вадима Кулика будет использоваться при разработке подходов и стандартов, которые будут масштабироваться на все компании, входящие в группу "Открытие". Мы уверены, что это позволит вывести бизнес этих компаний на новый качественный уровень и подтвердить позицию "Открытия" как одного из лидеров финансового сектора", — отметил председатель правления "Открытие Холдинг" Алексей Карахан.

Вадим Кулик работает в финансовом секторе с 1995 года. С 2004 по 2008 год, занимая должность старшего вице-президента ВТБ24, курировал работу подразделений, отвечающих за кредитование и риски. В 2008 году перешел в "Сбербанк", где возглавил дирекцию по созданию централизованного кредитного бэк-офиса розничных клиентов. Затем до 2017 года в должности зампреда правления возглавлял блоки "Технологии" и "Риски".