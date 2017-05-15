Шахматный турнир в честь Дня Победы прошел при поддержке банка "Открытие"

09:27 15 мая 2017
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Ханты-Мансийский банк

Банк "Открытие" выступил генеральным партнером традиционного турнира по быстрым шахматам в честь Дня Победы.

Окружные соревнования прошли в Шахматной академии Ханты-Мансийска накануне праздника. За звание сильнейшего соперничали 143 любителя интеллектуальной игры. По регламенту соревнований на одной шахматной доске могли состязаться юные спортсмены и ветераны.

Организаторы турнира не смогли разместить всех участников в игровом зале Шахматной академии, соревнования проводились на нескольких дополнительных зонах.

Участие в турнире принял почетный житель Ханты-Мансийска, ветеран войны Виктор Башмаков, который в свои 92 года продолжает активно заниматься спортом, подавая пример подрастающему поколению.

Победителем турнира стал Александр Сычев из Урая. Призеры турнира в своих возрастных группах были награждены денежными призами.

Теги: шахматы , Ханты-Мансийский банк
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