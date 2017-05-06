В Ишиме хотят возродить хлебозавод

Ишимские пекари планируют возродить хлебозавод и выпекать настоящий русский хлеб на закваске, которая, как считают эксперты, при брожении выделяет ферменты, оздоравливающие организм.

На восстановленном предприятии просторные площади готовы принять новое оборудование для выпечки прославленных хлебов. Дело за малым: получить кредит - заручиться поддержкой губернатора и правительства области, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

Отметим, что в Ишиме формируется целый кластер пищевой перерабатывающей промышленности. Наряду с мясным, молочным, кондитерским, виноводочным, мукомольным производством открыт современный комплекс по производству лизина и спирта.