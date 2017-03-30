"Газпром нефть" в Ноябрьске поддержит грантами 11 социальных проектов

В Ноябрьске определили победителей очередного грантового конкурса, проводимого "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

Комиссия по благотворительности, в состав которой вошли представители компании, органов законодательной и исполнительной власти, а также независимые эксперты, рассмотрела 47 проектов. Среди них – инициативы по строительству скалодрома, популяризации чтения, привлечению к здоровому образу жизни, организации семейного досуга и множество других идей. В результате эксперты отобрали 11 проектов в четырех направлениях программы.

Самым популярным в этом году стало направление "Культурный код" – поддержку получат сразу пять проектов: "Читающий дворик" Централизованной библиотечной системы, "Папалэнд" Центра по работе с детьми, подростками и молодежью "Факел", "Город на ладони" Центра активного отдыха и содействия занятости детей и молодежи, "Краски полярного лета, или Лето FM" Центра досуга "Нефтяник" и "Музыка без границ" Детской музыкальной школы № 2 имени В.А. Коха.

В направлении "Новые горизонты" нашли поддержку три проекта: "Большие и маленькие" Централизованной библиотечной системы, "Эколаб" МОСШ № 8 и "Большой взрыв" Центра творчества и межкультурных коммуникаций "Ровесник".

В рамках направления "Сохраняя традиции" комиссия единогласно выбрала проект "Искусство театра кукол в национальной культуре народов Ямала" Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных технологий, а также решено поддержать проект "Ноябрьского природно-этнографического комплекса "Арктический" с одноименным названием.

В направлении "Месторождения побед" Детско-юношеский центр физического развития и туризма "Вертикаль" будет реализовывать проект "Спортивный туризм. Скалолазание".

"Опыт проведения грантового конкурса в Ноябрьске продемонстрировал высокую социальную эффективность реализации проектов. Новые интересные методы решения актуальных городских проблем позволяют поступательно повышать качество жизни ноябрян", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Павел Крюков.

Отметим, общий фонд грантового конкурса в этом году составил 3 млн рублей, максимальный бюджет одного проекта-победителя – 400 000 рублей. Награждение победителей грантового конкурса социальных инициатив "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" состоится в апреле.