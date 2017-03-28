Ханты-Мансийский банк поздравил природный парк "Нумто" с 20-летием

14:53 28 марта 2017
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Ханты-Мансийский банк

Ханты-Мансийский банк выступил партнером межрегиональной научно-практической конференции "Современное состояние и перспектива развития сети особо охраняемых природных территорий в промышленно развитых регионах" в Белоярском (ХМАО-Югра).

Мероприятие состоялось в рамках празднования 20-летия природного парка "Нумто" –  экологически чистого комплекса ландшафтов трех контактирующих зон – тундры, редколесий северной и средней тайги, где обитает около 100 видов птиц, включая редких, и 23 вида млекопитающих. Главная ценность парка – озеро Нумто, которое местные жители считают священным, с площадью водного зеркала 56 кв. км. Оно является одним из самых крупных озер Тюменской области.

Финансовая организация тесно сотрудничает с экологами Белоярского района, регулярно принимая участие в мероприятиях направленных на охрану и сохранение природных ресурсов. 

Теги: Ханты-Мансийский банк , ХМАО-Югра , экология
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