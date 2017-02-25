В тюменских селах готовятся к активному строительству жилья

В селах Тюменской области готовят земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Финансирование осуществляет правительство региона.

Как пишет ИА "Тюменская линия", в 2016 году на обеспечение площадок под ИЖС необходимой инженерной инфраструктурой из бюджета выделили более 200 млн рублей, в 2017 году для подготовки необходимых коммуникаций в сельской местности заложено около 80 млн рублей. К началу строительных работ уже готовы 1 тыс. 93 участка в 12 муниципальных районах области. Проектные работы завершены на 349 земельных участках. Предполагается, что полностью всей необходимой инфраструктурой в текущем году будут обеспечены 370 участков.